Freek Vonk opnieuw gebeten

Op een foto is te zien hoe de bioloog een kaaiman in zijn armen houdt. „Ohhhh hoe gaaf is dit!!!! Vergeet nooit hoe sterk kaaimannen zijn”, schrijft hij erbij. „Veel sterker dan krokodillen van dezelfde grootte. Eén bonk spier...”

Freek heeft het beest na het filmen en fotograferen dan ook weer snel losgelaten, maar niet voordat het beest twee tanden in de palm van zijn hand heeft gezet.