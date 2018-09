Cardi B poseert naakt op Instagram

Op de foto draagt Cardi een lange roze pruik en houdt ze haar hand voor haar borsten terwijl ze van de camera afdraait. Op haar heup is een grote kleurrijke tatoeage van een pauw te zien. Eerder plaatste Cardi zelf ook al een foto waarop ze slechts gekleed in lingerie poseert in haar privévliegtuig. „Ik ben onderweg naar jou”, schreef ze er onder. „Schiet op, schiet op, schiet op!”, reageerde Offset in de reacties.

Het artiestenkoppel, dat elkaar in september het jawoord gaf, verwelkomde op 10 juli hun dochter. Het meisje kreeg de naam Kulture.