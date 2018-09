Joey Ferre toegevoegd aan cast GTST

Joey Ferre Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Joey Ferre maakt komend seizoen zijn intrede in Goede tijden, slechte tijden. De musicalacteur, vooral bekend van Saturday Night Fever, Grease en The Full Monty, kruipt in de huid van de Spaanse wijnhandelaar Carlos Ramirez, kondigt RTL aan. Het personage zorgt volgens de zender ’vanaf het eerste moment voor spanning, romantiek en actie’.