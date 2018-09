Menselijke Ken uit Big Brother-huis getrapt

Toen de bazen van het programma het opgenomen materiaal bekeken, hoefden ze niet lang te overleggen. Bronnen vertelden aan The Sun: „Ze concludeerden dat de enige maatregel die gepast was, was om hem uit het huis te verwijderen.” Omdat ze niet het hele huis in beroering wilden brengen, moest Rodrigo het huis zaterdag in de vroege uurtjes verlaten.

Alves heeft in totaal negen dagen in het huis doorgebracht. Eerder kwam hij al in opspraak omdat hij twee keer het n-woord gebruikte, waarover een overheidsorganisatie die de tv-industrie reguleert, meer dan duizend klachten kreeg. „Na een volgend incident werd Rodrigo verwijderd en hij zal ook niet terugkeren”, meldt de omroep, die het gedrag van Rodrigo niet nader wil omschrijven. De scènes waarin het gedrag van Rodrigo te zien was, worden ook niet uitgezonden.

Zelf ontkent de man, die wereldwijd bekend is als ’de menselijke Ken-pop’ dat hij door zijn gedrag het huis moest verlaten. Tegenover The Sun blijft hij beweren dat hij zelf had geëist het huis te verlaten, omdat hij zijn mobiele telefoon en zijn familie zou missen. Op Instagram verklaarde hij: „Ik begon na te denken over hoe het publiek me zou gaan zien nadat ik me vergiste met mijn taalgebruik toen ik dronken was. Het spijt me heel erg dat ik de kijkers en mijn fans teleurstel. Nu heb ik wat ijs en wat rust nodig en het leven gaat door...”