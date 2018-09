Filemon reist naar afgelegen gebieden

Filemon gaat vooral kijken hoe gemeenschappen ver buiten de bewoonde wereld omgaan met zaken als verstedelijking, beweging, seksualiteit en man-vrouwverhoudingen en onderzoekt wat westerlingen daarvan kunnen opsteken.

In zes afleveringen gaat Filemon op bezoek bij de Hadza in Tanzania, de Yanomami in Brazilië, de kamelenherders in Mongolië, de bewoners van de Bijagos-archipel in Guinee-Bissau, de Trobrianders in Papoea Nieuw-Guinea en de Raramuri in Mexico. De eerste aflevering is op 13 september te zien op NPO 3.