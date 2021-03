Rogier in tranen: ’Het heeft wel wat met mij gedaan’

Ruzie of niet, Frank en Rogier zijn gebonden aan hun contract bij RTL en dus is er werk aan de winkel. Ditmaal zijn de twee kemphanen te vinden in Berkel-Enschot, waar ze hun licht laten schijnen over het inmiddels bekende hotel en restaurant De Druiventros.

De opnames zijn inmiddels in volle gang en daar is Frank – die door een breuk in zijn enkel voorlopig zit gekluisterd aan een rolstoel – maar wat blij mee. „Wij zijn lekker samen aan het werk en dat is toch wat we willen?”, vertelt hij voor de camera van RTL Boulevard. Rogier vult aan: „We stralen van oor tot oor...”

Tranen

Maar of dat écht zo is? „Het heeft wel wat met mij gedaan, ja”, zegt Rogier, terwijl de tranen over zijn wangen rollen. „Stop maar...”

Wanneer de camera weer loopt, neemt Frank het woord: „We waren natuurlijk zeventien jaar samen. Dat gooi je niet zomaar even weg. Maar aan de andere kant: je moet in het leven af en toe beslissingen nemen die ook niet leuk zijn. Nou ja, die beslissingen hebben we genomen.”

Scheiden

Het stel, dat zeventien jaar samen was, woont sinds een tijdje gescheiden van elkaar. Maar een scheiding op papier hoeft voorlopig nog niet, vindt Frank: „Daar hebben we nog niet over nagedacht. We zijn van tafel en bed gescheiden, dat is al een hele stap. En ik denk dat het voor ons allebei beter is.”

Rogier: „Absoluut. We zijn nog steeds samen, maar wonen alleen apart. En daarbij is gekomen dat ik lekker een nieuw appartement mag inrichten.”

Frank krijgt regelmatig de vraag hoe het met hem gaat. „Dan zeg ik: ’Het gaat heel goed.’ Rogier is zo veel jaren jonger dan ik. Ik heb mijn rust gekregen en hij zijn eigen wereld. Nou, hoe mooi kan het? En we kunnen nog samenwerken. Er is dus niets beter dan wat wij hebben.”