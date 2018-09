Michiel Huisman in horrorserie

The Haunting of Hill House gaat over een groep broers en zussen die als kinderen opgroeiden in een huis dat later het meest beroemde spookhuis van het land werd. Eenmaal volwassen komen ze na een tragedie weer samen om de geesten uit het verleden te confronteren. Waar sommige geesten alleen op de loer liggen in hun gedachten, lijken anderen echt rond te sluipen in de schaduwen van Hill House.

De hoofdrollen worden gespeeld door Michiel Huisman, Carla Gugino, Timothy Hutton, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel, Victoria Pedretti, Lulu Wilson, McKenna Grace, Paxton Singleton, Violet McGraw en Julian Hilliard.

Horror mastermind Mike Flanagan (Hush, Oculus, Gerald’s Game) heeft The Haunting of Hill House gecreëerd, geregisseerd en werkte mee als executive producer. De serie is een complex familiedrama, verpakt in een griezelig horror verhaal. Aan The Haunting of Hill House werkten verder Trevor Macy mee als executive producer, Meredith Averill als co-showrunner en executive producer, en Justin Falvey en Darryl Frank als executive producers. The Haunting of Hill House is geproduceerd voor Netflix door Amblin TV en Paramount Television.