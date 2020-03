EO houdt hoop op The Passion

Toch is er nog steeds de mogelijkheid dat het bijbelconcert gewoon doorgaat. „Er zal geen publiek bij zijn, en het zal een andere vorm worden dan mensen gewend zijn”, zegt een woordvoerder tegen BuzzE. „Maar we verkennen alle scenario’s. En er zijn nog steeds scenario’s die reëel zijn.”

Het is niet duidelijk wanneer de EO een besluit neemt hierover. Er zijn wel al een aantal opnames voor het spektakel gemaakt, meldt de zegsman. De hoofdrol van Jezus wordt dit jaar gespeeld door acteur Tim Akkerman. Trijntje Oosterhuis vertolkt Maria, Soy Kroon neemt de rol van Judas voor zijn rekening. Ook onder anderen Jan Kooijman, Roué Verveer, Johnny de Mol, Bert van Leeuwen, Tooske Ragas en Lucille Werner zijn dit jaar te zien in het paasspektakel. The Passion is gepland op 9 april, in Roermond.