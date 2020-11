Linda de Mol open over scheiding: ’Die kindersnoetjes ben ik mijn leven niet vergeten’

„Ik denk dat ik alles fout gedaan heb volgens het handboek scheiden”, vertelt ze in die podcast. „Maar dat komt omdat er bij ons wel anderen in het spel waren en ik denk dat dat de boel heel erg een verkeerde kleur geeft. Het geeft heel veel verdriet en heel veel boosheid.” Het was reden voor de tv-presentatrice, zo erkent ze nu, om zich slachtoffer te voelen en de neiging te hebben om ’het feit dat het misgegaan is alleen maar op die ander af te schuiven’.

Voor de kinderen was het vreselijk, vertelt ze achteraf. „Het moment dat ik me realiseerde dat het heel erg is voor de kinderen dat je niet meer een gezin bent, dacht ik: ’Had ik niet meer inspanning moeten leveren om het weer goed te krijgen’. Als je de toetjes van die kinderen ziet als je hen vertelt dat je uit elkaar gaat, dat ga ik in mijn leven niet vergeten. Dan mag je maar één doel hebben en dat is het voor die kinderen zo pijnloos mogelijk te maken en dat kan alleen maar als je die stomme boosheid wegslikt.” Ze vertelt dat ze zich daarna ’met een noodvaart’ op iemand anders stortte, ’om de pijn te dempen’.

Linda de Mol en regisseur Sander Vahle in 2007 uit elkaar, nadat ze twaalfenhalf jaar samen waren. Vlak daarna kreeg ze een relatie met Jeroen Rietbergen, met wie ze nog steeds samen is.