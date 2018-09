In My Feelings populairste zomerhit Spotify

De hit werd tussen 1 juni en 20 augustus maar liefst 393 miljoen keer beluisterd. Maroon 5 en Cardi B kwamen met Girls Like You tot 293 miljoen streams. Cardi B heeft ook derde plaats in handen. Haar hit I Like It werd wereldwijd zo’n 289 miljoen keer beluisterd.

Juice WRLD, met Lucid Dreams en de in juni vermoorde rapper XXXTENTACION, met SAD!, maken de top 5 compleet.