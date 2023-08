Ruim 1,1 miljoen mensen zien eerste Vandaag Inside na zomerstop

In de eerste aflevering van Vandaag Inside, na een zomerstop van tien weken, waren Özcan Akyol en Sam Hagens te gast. Aan tafel werd onder meer gesproken over de politieke situatie in Den Haag en de situatie rondom de veroordeelde acteur Thijs Römer.

Genee was maandag ook weer te zien met het voetbalpraatprogramma Veronica Offside, op Veronica. Daar wist hij 231.000 kijkers te boeien.

Het best bekeken programma van maandagavond was de NPO-kennisquiz De slimste mens, waar bijna 2 miljoen mensen naar keken. De zomerse datingshow B&B vol liefde was het best bekeken RTL-programma. Daar keken 987.000 mensen naar.