Ariana Grande onderbreekt concert voor fan

De zangeres zette net het nummer Raindrops is, toen ze vanuit het publiek gegil hoorde dat ze opnieuw moest beginnen. En dus deed ze dat. „Zei daar iemand dat ik opnieuw moet beginnen, omdat hij nog niet klaar was?” lacht Grande. „Ik hoor je en ik luister. Zo grappig. Ben je nu wel klaar?”, vraagt ze nog voordat ze het nummer opnieuw begint.

De desbetreffende fan is door het dolle heen. „OMG! Ik zei ’Wacht, ik was nog niet klaar. Start opnieuw’ en Ariana hoorde me en begon opnieuw!”, schrijft een fan op Twitter bij een video die bewijst dat Ariana inderdaad naar hem luisterde.