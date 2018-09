Kevin Smith is streefgewicht voorbij

De 48-jarige werd in februari onwel na het eerste van twee optredens die hij zou geven in een comedy club voor opnames van zijn show Kevin Smith Live. Hij vertelde op Twitter dat hij een volledig verstopte kransslagader bleek te hebben. „Als ik de tweede show niet had afgezegd om naar het ziekenhuis te gaan, was ik vanavond doodgegaan. Maar voor nu sta ik nog boven de grond.”

Artsen raadden de regisseur aan om 50 Engelse ponden te verliezen, een kleine 23 kilo. Zondag meldde Kevin trots dat hij 51 pond kwijt is. „Een half jaar later kan ik aantonen dat ik de doktersbevelen heb opgevolgd. Ik begon op 256 pond en weeg nu 205.”

Plantaardig

De filmmaker bedankt in zijn post onder meer zijn 19-jarige dochter, actrice Harley Quinn Smith, die hij zijn ’kleine veganistische astronaut’ noemt. „Aangezien ik nooit meer de binnenkant van een ziekenhuis wil zien, heb ik simpelweg alles gekopieerd wat het kind deed”, aldus Kevin, die is overgestapt op een uitsluitend plantaardig dieet.

De regisseur bedankte ook zijn volgers. „Onderschat nooit de kracht van positieve feedback. Dat jullie me vertelden dat ik er beter en gezonder uitzag heeft me geholpen het vol te houden. En bemoedigend woord kan echt een verschil maken in iemands leven en jullie complimentjes zorgden dat ik er verder mee ging.”