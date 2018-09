Jan Kooijman op dansgala Free to Move

De acteur en voormalig danser presenteerde meerdere keren het dansgala, een samenwerking van het Prinses Beatrix Spierfonds en Holland Dance, waarbij de top van de Nederlandse moderne dans zich inzet voor de strijd tegen spierziekten.

De opbrengst van Free to Move gaat naar het fonds, waarvan prinses Beatrix sinds 1957 beschermvrouwe is. De prinses zal ook dit jaar aanwezig zijn bij het gala, dat op 30 augustus in het Zuiderstrandtheater in Den Haag wordt gehouden.