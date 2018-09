Axwell /\ Ingrosso op AMF

Het is mogelijk voorlopig het laatste optreden van het Zweedse duo in Nederland. Vorige week bevestigde Sebastian Ingrosso dat ze na de zomer met Steve Angello de studio induiken voor een comeback in 2019 van Swedish House Mafia en dat Axwell /\ Ingrosso daardoor als act zal verdwijnen.

Two Is One, waarbij twee dj's die normaal nooit samen op een podium staan een set draaien, wordt dit jaar verzorgd door de Franse dj David Guetta en het Belgische dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike. Andere dj's die het stadion laten losgaan zijn dit jaar KSHMR, Vini Vici, Lost Frequencies, Sunnery James & Ryan Marciano, W&W en Salvatore Ganacci.

Tijdens AMF Amsterdam vindt voor de zesde keer de uitreiking van de DJ MAG Top 100 DJs Awards plaats. Het dancefestival begint op 20 oktober om 21.00 uur en duurt tot 06.00 uur.