Monique onthult reden breuk met André

„Een van de redenen dat het tussen mij en André niet goed ging, is dat we veel te lang in een chalet van elf bij vier meter hebben gezeten op het kermisterrein van mijn familie. Boven op elkaars lip. Kwam hij laat thuis, kon-ie niet uitslapen. Door die dunne wandjes hoor je alles. Blaffende honden, een kind dat op moet, familie die binnenloopt, want er zit hier nooit een sleutel op de deur. Logisch dat hij prikkelbaar werd”, legt Monique uit.

Tijdens hun gezamenlijke vakantie naar Mexico – waar veel vraagtekens over waren bij de fans – zijn ze direct begonnen met hun zoektocht naar een andere stek. „Op vakantie in Mexico zijn we op Funda meteen een huis gaan zoeken. Dat is in elk geval groter.”

Inmiddels lijkt het stel zich eindelijk in rustiger vaarwater te begeven, nadat André deze zomer op doktersadvies een maand rust moest nemen. Een nieuw paleisje heeft de zanger en zoon van wijlen André Hazes ook al gevonden, een villa in Berkel en Rodenrijs waarvoor hij uit eigen zak ruim een miljoen ophoestte.

