Premium

Recensie ’Als je ze kent’: zwartkijker in actie tegen zwerfvuil

— Wat: roman — Wie: Fieke Gosselaar — Uitgever: Ambo Anthos

Door Lies Schut

De nieuwe roman van Groningse Fieke Gosselaar heet Als je ze kent. Ze heeft het in haar boek over een verborgen doelgroep: mensen die leven onder de armoedegrens. Hoofdpersoon Nina, hoogopgeleid, maar in de schuldsanering terechtgekomen, leidt een passief en teruggetrokken bestaan in ’zomaar een straat’. De onverwachte dood van een buurman verandert dat. Ze komt in actie tegen zwerfafval en mobiliseert de buurt.