Zoontje verwondt vrouw Ronan Keating met vork

Volgens de Britse krant Mirror werd Stormy door haar zoontje geprikt tijdens hun verblijf in Singapore. De 36-jarige Australische toont op Instagram haar hechting. „Hier bevind ik me om twee uur ’s nachts nadat de peuter een vork van de tafel grijpt en ik de vork niet snel genoeg terugkreeg”, schrijft ze bij een selfie vanuit de eerstehulppost. En bij een strandfoto schrijft ze: „Draag mijn hechting met trots.”

Het stel was in Singapore omdat Ronan Keating met zijn band een tournee maakt door Azië. Het koppel viert deze maand dat ze drie jaar geleden trouwden. Cooper werd in april vorig jaar geboren. Cooper is het eerste kind van Ronan en Stormy, diens tweede vrouw. Met zijn ex Yvonne kreeg de zanger drie kinderen.