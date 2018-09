Mike Shinoda in zelfmoordpreventiecampagne

De radioshow is de aftrap van de nationale zelfmoordpreventieweek. Naast de muzikanten zullen onder meer ook olympisch zwemkampioen Michael Phelps en voormalig footballspeler Barret Robbins een bijdrage leveren aan de campagne, meldt Rolling Stone.

Mike Shinoda is persoonlijk betrokken bij het onderwerp van de campagne. Ruim een jaar geleden verloor zijn band Linkin Park leadzanger Chester Bennington, die een eind aan zijn leven maakte. „In de meeste delen van de wereld eist zelfmoord meer levens dan oorlog, moord en natuurrampen samen”, aldus Shinoda in een verklaring. „Ik hoop dat het delen van mijn persoonlijke verhaal, in muziek en conversatie, de deur opent voor nieuwe discussies en bewustwording over geestelijke gezondheid.”