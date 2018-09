Koningin Sonja terug in huis van haar jeugd

De koningin mocht haar vroegere woning openen. Vanaf woensdag kan het publiek het bezichtigen, inclusief de kinderkamer van Sonja en de woonkamer zoals die eruitzag toen ze in 1968 vanwege haar huwelijk uit huis vertrok. Het was in dit huis van de familie Haraldsen aan de Tuengenallé waar Sonja tijdens haar verkering met de toenmalige kroonprins hem heimelijk kon ontmoeten, weg van de spiedende blikken van media en publiek. Hier kon ze tot rust komen en zichzelf zijn, aldus Sonja (81) maandag in een toespraak.

De verkering duurde maar liefst negen jaar omdat koning Olav V zijn enige zoon geen toestemming wilde geven voor een huwelijk met een burgermeisje. Harald dreigde uiteindelijk de troon te zullen opgeven, of nooit te zullen trouwen als zijn vader zijn keuze niet aanvaardde. In maart 1968 ging Olav uiteindelijk overstag en werd de verloving bekendgemaakt. Op 27 augustus, maandag een halve eeuw geleden verliet Sonja het ouderlijk huis om twee dagen later te trouwen. Woensdag wordt in de trouwkerk van 1968 met een feestelijke dienst de gouden bruiloft gevierd.