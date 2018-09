Johnny de Mol gaf tante Linda lied cadeau

„Nou is John Ewbank meestal niet zo snel met het maken van een lied, maar de volgende dag had hij het al klaar”, zei Johnny. Op de verjaardag van Linda verraste hij haar met het lied, dat daar door Marco Borsato werd gezongen. „Het was een mooi cadeau. Op je verjaardag, zonder opa en oma, maar zo waren ze er toch bij.”

„Het was het allermooiste cadeautje”, herinnert Linda zich. Het lied ’Hoeveel ik van je hou’ werd aansluitend live in de studio gezongen door Elske deWall, die iedere aflevering van het programma de favoriete liedjes van de gasten zingt.

Naast neef Johnny was minster Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken te gast in de eerste aflevering van het praatprogramma. De rest van de week komen Johan Derksen en Sophie Hilbrand langs, Ilse Warringa deelt de bank met Kjeld Nuis, Ilse DeLange is tegelijk met John van den Heuvel aan de beurt en zijn Wendy van Dijk en Jochem Myjer zijn de afsluiters van het zesde seizoen.