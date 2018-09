Emile Ratelband spant rechtszaak aan om 20 jaar jonger te zijn in paspoort

Een advocaat laat aan het entertainmentprogramma weten dat de wens van Emile kansloos is. „Emile kan inderdaad een verzoek indienen voor verlaging van leeftijd. En dat zal door de gemeente worden afgewezen.” De jurist legt uit dat hij dan eventueel nog een bodemprocedure kan starten, maar dat de kans nihil is dat Emile’s eis wordt ingewilligd.

Afgelopen weekend kreeg Ratelband al veel kritiek over zich heen, omdat hij op 69-jarige leeftijd nu een zoektocht is begonnen naar een draagmoeder via Twitter. De vader van zeven kinderen zou dolgraag nog eens vader willen worden en zegt inmiddels al drie potentiële draagmoeders op het oog te hebben.

