Liesbeth wil nog één keer schitteren!

Liesbeth List met haar dochter Elisah, die over haar moeder zegt: „Fysiek is ze veel beter dan de meeste mensen denken.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze nam vorig jaar oktober afscheid van het publiek, met de première van de musical over haar veelbewogen leven. En tot het laatst zou het de vraag zijn of LIESBETH LIST (76) in Carré zelf aanwezig zou zijn bij dit grootse eerbetoon. Couturier RONALD KOLK, die voor de gelegenheid haar robe maakte, was zelfs even bang dat de jurk ongedragen door kon naar het toneelmuseum.