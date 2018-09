Rose McGowan neemt afstand van Asia Argento

Rose en Asia zijn twee van de meest uitgesproken vrouwen die Harvey Weinstein beschuldigen van seksueel misbruik. De twee bouwden door de zaak in het afgelopen jaar een band op. „Veel mensen geloven dat omdat we dit jaar zo close zijn geworden, ik hier misschien iets mee te maken heb, of medeplichtig ben”, schrijft Rose over het misbruik waar Asia van beschuldigd wordt door voormalig kindster Jimmy Bennett. „Dat ben ik niet.”

In de brief vertelt Rose dat het de persoon waar zij mee datet was, die smsjes van Asia waarin ze een seksuele relatie met Jimmy bevestigt aan de politie heeft overgedragen. In de berichten zou Asia ook hebben verteld dat de acteur haar al sinds zijn twaalfde naaktfoto’s stuurde, waar zij nooit zijn ouders of anderen over heeft ingelicht. Ook sommeerde ze hem volgens Rose nooit daarmee te stoppen.

Onder de loep

Rose schrijft dat ze verdrietig is om het verliezen van een vriendschap, maar dat dat in het niets valt vergeleken met de situatie van Jimmy. Ook laat ze weten niet eerder te hebben gereageerd, omdat ze haar eigen positie onder de loep heeft genomen sinds de beschuldigingen over Asia naar buiten kwamen. Alhoewel ze vindt dat ze als slachtoffer alle recht had op de felle woorden tegen haar misbruiker, roept ze op tot steun voor slachtoffers waarbij de beschuldigde ook een eerlijk proces krijgt.

In het laatste stukje van haar brief, wendt Rose zich tot Asia. „Je was mijn vriendin en ik hield van je. Je hebt veel op het spel gezet voor de MeToo-beweging. Ik hoop dat je een manier vindt om een beter mens te worden. Iedereen kan beter worden - ik hoop jij ook. Doe wat juist is. Wees eerlijk. Wees rechtvaardig. Laat gerechtigheid plaatsvinden. Wees de persoon die je zou willen dat Harvey had kunnen zijn.”