Thomas van der Vlugt geniet van zijn vrijheid

„Ik vind single zijn heerlijk”, aldus de presentator. „Ik ben heel erg op mijn vrijheid gesteld. Je hoeft niet te proberen mij aan de ketting te leggen.” In het verleden is hij weleens in die valkuil getrapt. „Ik heb weleens meegemaakt dat een chick me ging opleggen hoe ik dingen moest doen. Dan ben ik weg hoor.”

Toch vond de dj het in eerdere relaties wel leuk om samen met zijn vriendinnen aparte dingen te doen. „In mijn vorige relatie ben ik gaan parachutespringen en naar de Noordkaap geweest. Het is supertof om dat met iemand te kunnen delen”, aldus Thomas, die zichzelf „wel zorgzaam en misschien een beetje te romantisch noemt.” Zo nam hij in het verleden weleens een roos mee naar eerste afspraakjes. „Ja, supergrappig toch? Gewoon omdat het lekker gek is. Wie neemt er tijdens een eerste date nou een roos mee?”