Gewonde MacGyver-stuntman uit coma

Een famlievriend verklaart tegenover de site: „Hij is er nog niet. Maar hij is van de IC en weet wat er aan de hand is. Hij reageert op zijn vrienden en familie en kan communiceren. Hij heeft nog een lange weg te gaan, maar het gaat beter.”

Het ongeluk gebeurde toen Sundquist van een rijdend voertuig in een andere moest overstappen. Na het incident was hij nog bij bewustzijn. Zender CBS zei afgelopen week in een verklaring mee te werken met de autoriteiten die het ongeval onderzoeken. „Maar onze eerste zorg ligt nu bij Justins toestand en gezondheid”, aldus de zender.

De stuntman klaagde vorig jaar CBS nog aan nadat hij tijdens de opnames van Hawaii Five-0 door een auto was geraakt. Hij beweerde dat de set te hectisch was en daardoor de veiligheid van het stuntpersoneel in het gedrang kwam. Ook stelde hij in de aanklacht dat de productiemaatschappij van de serie oogluikend toestond dat belangrijke beveiligingsmedewerkers onder invloed waren van pijnstillers.

