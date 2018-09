Olsen-zusjes zien hun relatie als huwelijk

„We leren al 32 jaar hoe we beter kunnen communiceren”, aldus Ashley. „We hebben onze ups en downs gehad. Maar we doen alles samen.” Waarop zus Mary-Kate aanvult: „Zo zijn we de wereld ingekomen.”

De twee-eiige tweeling geeft bijna nooit interviews. „Ik weet niet of dat is door hoe we zijn opgegroeid, maar we houden er gewoon niet van om over onszelf te praten, dat is niet onze aanpak”, zegt Ashley in het artikel. In dit geval maakten de twee een uitzondering vanwege de lancering van een mannencollectie van hun modemerk The Row.

Mary-Kate en Ashley werden bekend toen ze zeven maanden oud waren. Ze deelden jarenlang de rol van de jongste dochter Michelle uit het gezin Tanner in Full House. Na het einde van die serie maakten ze als tieners nog een reeks films waarin ze naast elkaar te zien waren.

Rond hun twintigste stopten ze met acteren en stortten ze zich op hun modehuis The Row. Daarnaast hebben ze ook nog kledinglijn Elizabeth & James, vernoemd naar hun broer en inmiddels ook bekende zusje. Mary-Kate en Ashley waren in 2016 niet meer te porren voor een rol in Fuller House, de reboot van Full House.