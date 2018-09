Personage Roseanne dood in nieuwe spin-off

Toen John werd gevraagd hoe het met zijn personage gaat in The Conners, antwoordde de acteur: „Ik denk dat hij somber en verdrietig is, want zijn vrouw is dood.”

Roseanne keerde afgelopen maart na een afwezigheid van ruim twintig jaar terug op de buis. De reboot, waarin alle hoofdrolspelers van het origineel terugkeerden, was een groot succes. In mei stuurde hoofdrolspeler en medebedenker Roseanne Barr echter een racistische tweet, waarna zender ABC besloot te stoppen met de show. Niet lang daarna werd bekend dat de makers van het programma werken aan een spin-off zonder Barr, die dus The Conners gaat heten.

In het interview van Sunday Times verklaart Goodman dat hij zeker weet dat Barr geen racist is. De twee hebben geen contact gehad sinds het einde van Roseanne. Wel heeft Goodman zijn oud-collega een e-mail gestuurd om haar te bedanken voor haar medewerking aan de totstandkoming van The Conners. De comédienne, die haar excuses heeft aangeboden voor de tweet, zou eigenlijk geld verdienen aan een spin-off. ABC wilde dat pertinent niet. Barr besloot af te zien van de financiële compensatie, zodat haar oud-collega’s en de mensen achter de schermen aan de slag konden met de serie.

„Ik heb daar niets op teruggehoord”, aldus Goodman over zijn mail. „Maar ze ging in die tijd door een hel. En daar gaat ze nog steeds doorheen.”