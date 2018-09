Michiel van Erp maakt serie over Indische Nederlanders

Dat hebben producenten De Familie Film & Tv, Goldman Film en Phanta Film dinsdag bekendgemaakt. Van Erp zal een aantal afleveringen gaan regisseren. AVROTROS is betrokken als omroep. De research is gestart en de serie gaat naar verwachting in 2020 in productie. Acteurs zijn nog niet bekend.

Het verhaal speelt zich deels af tegen de achtergrond van belangrijke historische gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis. Indische Nederlanders zijn de grootste groep migranten die Nederland ooit heeft gekend. Schattingen over het aantal Indo’s in ons land lopen uiteen van 800.000 tot twee miljoen mensen.

Verhalen die nog nooit verteld zijn

„Door onze eigen Indische achtergrond weten wij als geen ander hoeveel verhalen er zijn, die nog nooit verteld zijn”, stellen Ribbens, Busman en Goldman. „Nu de eerste generatie almaar kleiner wordt, is de tijd gekomen om deze verhalen een plek te geven. Het zijn vaak pijnlijke verhalen, maar ook verhalen over liefde en familie, verhalen over de Nederlandse cultuur en identiteit die een breed publiek zullen aanspreken.”

De Familie is het productiehuis van Michiel van Erp, die eerder onder meer de veelbekroonde miniserie Ramses regisseerde. Phanta Film is coproducent van Van Erps debuutfilm Niemand in de stad, die eind september in de bioscopen te zien is. Goldman Film en Phanta Film brengen later dit jaar Vals uit, een film gebaseerd op de gelijknamige thriller van Mel Wallis de Vries.