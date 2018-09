Linda's Zomerweek trapt af met 925.000 kijkers

Linda's Zomerweek, waarin Linda haar neefje Johnny en minister Kajsa Ollongren te gast had, was desondanks een van de best bekeken programma's van de dag, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Op hetzelfde tijdstip werd alleen het MAX-reisprogramma We zijn er bijna op NPO 1 beter bekeken met 1,4 miljoen mensen. Daarvoor deed ook Groeten van MAX het prima met bijna 1,4 miljoen kijkers.

Bijna 1,2 miljoen mensen zagen de eerste aflevering van de finaleweek van De slimste mens. Met bijna 1,8 miljoen kijkers was het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken programma van de dag.