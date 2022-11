Scarlett Johansson voor het eerst hoofdrol in tv-serie

De bewerking van het boek uit 1992 gaat over verslaggeefster Madison 'Madi' Cowart, gespeeld door Johansson. In het originele werk van John Katzenbach is Cowart een mannelijke journalist (Matt) die een brief krijgt van een ter dood veroordeelde gevangene die beweert onschuldig te zijn. Cowart besluit op onderzoek uit te gaan, maar komt op zijn pad allerlei obstakels tegen.

In 1995 werd er al een film van het boek gemaakt met in de hoofdrollen Sean Connery en Laurence Fishburne. Johansson had hierin een kleine rol, ze speelde toen de dochter van Connery. Het is nog niet bekend wanneer de tv-serie van Just Cause verschijnt.