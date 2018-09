Radio 538 is weer marktleider

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Radio 538 is weer de best beluisterde radiozender van het land. Het station herovert de eerste plaats van NPO Radio 2, die in mei en juni het hoogste marktaandeel had. Met een marktaandeel van 12 procent was 538 in de maanden juni en juli het populairst. Radio 2 moest het doen met 11,5 procent.