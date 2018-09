Ilse DeLange vond Hans Klok-rel grappig

De illusionist noemde Ilse in het AD als antwoord op de vraag aan wie hij een hekel heeft. Hans vond het onder meer „raar” dat ze nog altijd met accent praat. „Zelf zou ik nooit iemand bij naam noemen en er dan bij zeggen wat ik van hem of haar vind. Ik vind dat er al genoeg meningen over van alles zijn”, reageert Ilse.

Hans Klok kwam later overigens wel terug op zijn woorden. Het was niet zijn bedoeling om de zangeres te beledigen, zei hij op Radio 100% NL. „Ik hoop binnenkort met Ilse in Amerika een biertje te drinken”, aldus de illusionist. Ilse wilde tegenover Veronica Magazine liever geen antwoord geven of dat biertje erin zit.

