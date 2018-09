Margriet van der Linden op reis voor serie over homoseksualteit

How to be Gay is vanaf 23 november te zien op NPO 1. Hierin onderzoekt Margriet hoe het staat met de acceptatie van homoseksualiteit over de hele wereld. Margriet heeft ontroerende en confronterende ontmoetingen met mensen die vertellen over de dagelijkse worstelingen met hun geaardheid.

„Dit is een reisserie. Ik onderzoek hoe het is gay te zijn over de hele wereld. In landen als China, Rusland, Libanon, dat soort landen”, zei Margriet dinsdag op de najaarspresentatie van de NPO.

Toekomst

Margriet presenteert nog de hele maand september haar talkshow M totdat Matthijs van Nieuwkerk terugkeert met De wereld draait door. Of de talkshow volgend jaar terugkeert is nog niet bekend. „De uitzending van vanavond gaat sowieso door”, pareerde Margriet de vraag over de toekomst van M.

„Ik focus me op de dag, de week en de maand.”