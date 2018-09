Lauren Verster voelt zich nog steeds rot over breuk met Jort Kelder

„We zijn nu al bijna vier jaar verder, maar weet je dat ik me er nog steeds rot over voel? Ik had een fijne relatie. Ik hield van mijn ex, ik bewonderde hem: hoe kon ik nou bij zo iemand weggaan?”, mijmert Lauren in LINDA..

De 38-jarige presentatrice vervolgt: „Jasper is mijn soulmate, wij horen bij elkaar. Ik ben met de voor mij meest fantastische man die er bestaat en we hebben niet voor niks een kind gemaakt, maar ik kan nog steeds verdrietig worden als ik denk hoe mijn vorige relatie is geëindigd. Dit heeft hij niet verdiend.” In het blad biecht ze ook op dat ze, nadat zij en Jort uit elkaar waren, ruim negen maanden lang in een hotel in Amsterdam-Noord bivakkeerde.

Jort Kelder en Lauren waren vier jaar samen, totdat zij tijdens hun relatie tot over haar oren verliefd werd op Jasper, met wie ze inmiddels een dochtertje heeft.