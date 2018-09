Prins Pieter-Christiaan en Anita vieren huwelijksdag

Pieter-Christiaan, de derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, deelde op Instagram twee foto's van het samenzijn.

Op 27 augustus 2005 vond de kerkelijke inzegening plaats in Noordwijk. Twee dagen eerder was er al een trouwplechtigheid in Paleis Het Loo in Apeldoorn. De prins en prinses hebben twee kinderen. Op 28 november 2006 werd dochter Emma geboren en op 19 november 2008 zoon Pieter.