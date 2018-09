In opspraak geraakte Louis C.K. treedt weer op

Volgens The New York Times stond C.K. een kwartier op het podium. Hij repte met geen woord over het schandaal dat hem in november dwong een stap terug te doen in zijn carrière. De clubeigenaar zegt tegen de krant dat het leek alsof C.K. nieuw materiaal testte.

Het dagblad berichtte vorig jaar als eerste over de daden van de vijftigjarige C.K. Vijf vrouwelijke komieken beschuldigden hem ervan dat hij onder meer voor hun neus gemasturbeerd had. C.K. gaf zijn daden niet lang daarna toe en zei dat hij spijt had.

Het verhaal had destijds direct gevolgen voor de Amerikaan. Zo kwam zijn film I Love You, Daddy niet uit en schrapten Netflix en HBO zijn stand-upshows.