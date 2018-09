Saar Koningsberger werkt nog even door

„Er ligt veel op mijn bord. Mijn YouTube-kanaal, een eigen nagelsalon in Amsterdam en ik heb mijn dochtertje. Dat vind ik het zwaarste aan het moederschap: in mijn hoofd wil ik alleen maar met Scottie bezig zijn, er volledig voor haar zijn. Maar dat kán niet”, aldus Saar. „Mijn werk is ook belangrijk voor mij. Presenteren staat heel dicht bij mij, ik voel me er vrij en ’eigen’ in.”

De presentatrice vind het ’soms echt niet leuk’ om haar nu vijf maanden oude dochtertje naar het kinderdagverblijf te brengen, ’wetende dat ik ’s avonds maar een uurtje met haar heb’, zegt ze. „Maar ik overweeg nu nog niet om te stoppen met werken, omdat alles wat ik doe ontzettend leuk is.”