Dit verklapt Dominique over zijn relatie met Anouk

Zo laat hij weten dat een eventueel huwelijk tussen de twee van Anouk afhangt en dat ze wat hem betreft geen kinderen meer hoeven te krijgen. „Zes is cool.” Dominique vond het gemakkelijk een band op te bouwen met de kinderen van Anouk. „Ze zijn zo liefdevol.”

Dat komt mooi uit, want de kinderen van Anouk, tussen de vier tot achttien jaar, zitten voorlopig nog wel even bij hen thuis. Anouk wil ze nog niet naar school sturen. Ze is bang dat de kinderen daar eventueel toch corona zouden kunnen oplopen en wil zo weinig mogelijk risico lopen.

Zelf is ze pas onlangs weer verenigd met haar vriend en kinderen, nadat ze weken vastzat in Marokko door de coronacrisis.