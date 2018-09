Radio 10 volledig in teken van Michael Jackson

Tussen 06.00 uur en 00.00 uur worden de grootste hits van Michael Jackson gedraaid. Gerard Ekdom trapt de dag af en belt onder meer met 3T, de muziekgroep van de neven van de zanger.

Michael Jackson overleed ruim negen jaar geleden, op 25 juni 2009. De zanger was toen middenin de voorbereiding op zijn afscheidsconcertreeks This Is It.