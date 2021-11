Travis Scott en organisatie Astroworld aangeklaagd voor 660 miljoen euro

Volgens Amerikaanse media maken ook de nabestaanden van Axel Acosta (21), een van tien slachtoffers, deel uit van de grote groep mensen die een rechtszaak aanspant tegen de organisatie.

Ook raakten tientallen mensen zwaargewond tijdens het festival in Houston, dat werd bedacht door rapper Travis Scott. De vriend van realityster en zakenvrouw Kylie Jenner krijgt veel kritiek, omdat hij zijn show niet stillegde toen er paniek ontstond in het publiek. Volgens veel bezoekers was de sfeer al langere tijd chaotisch en onrustig.

Vertrapt

Rapper Travis Scott heeft de slachtoffers vorige week opgeroepen rechtstreeks contact op te nemen via een speciaal e-mailadres als ze hulp nodig hebben. Eerder liet hij al weten de begrafeniskosten van de overledenen te dekken en een hulplijn te openen.

Afgelopen zondag overleed de negenjarige Ezra Blount. De jongen raakte zwaargewond in het gedrang en lag al enige tijd in coma. Zijn vader Treston Blount vertelde eerder deze week aan ABC13 dat Ezra groot fan was van de rapper. Blount had zijn zoon op zijn schouders toen er tijdens het concert geduw en getrek ontstond. In het gedrang dat volgde viel Blount flauw en belandde zijn zoon op de grond, waar hij onder de voet werd gelopen door de mensenmassa.