Jan Slagter fan van The Voice Senior

„Ik ben wel heel blij dat de commerciëlen nu ook in het gat springen. Elke keer als je de televisie aanzet, zie je wel weer iets dat voor ouderen bedoeld is. Of ze allemaal even mooi zijn, dat is vers twee. Maar feit is dat er aandacht is. Vijftien jaar geleden begonnen we MAX met het idee dat er een zender voor ouderen moet komen. Achteraf gezien kun je wel stellen dat we daar gelijk in hebben gehad.”

Bekijk ook: Kijkers dolenthousiast over The Voice Senior

„The Voice Senior vond ik geweldig om naar te kijken”, zegt de 64-jarige Slagter. „Mooi gemaakt en hele goede zangers en zangeressen. En leuk om te zien dat zij nu echt een podium hebben gekregen. Vroeger werd gezegd: bloemetjesjurken achterin, want die mogen niet in beeld. Maar tegenwoordig zie je dat ouderen ook echt in beeld mogen komen en mogen laten zien wie ze werkelijk zijn. Het is niet alleen maar kommer en kwel.”

Heel Holland Bakt

Slagter vindt het heel belangrijk dat amusement ook bij de publieke omroep blijft. „Amusement beslaat 5 procent van het hele aanbod. Ik ben groot voorstander, omdat je iedereen wilt bereiken. Door Heel Holland Bakt of Wie is de Mol? komen kijkers in contact met de publieke omroep en zien ze ook een ander programma. Als we dat niet doen, stem je niet meer af op ons. En laten we niet vergeten, er mag gelachen worden bij de publieke omroep. Ook mevrouw Jansen van drie hoog achter heeft recht op haar programma’s, want ze betaalt ervoor.”

Slagter kwam ook met nieuws naar de najaarspresentatie in Hilversum. Vanaf 2019 keert de omroep op NPO 2 terug met het consumentenprogramma Meldpunt, met 33 afleveringen. „Daar ben ik ontzettend blij mee. Een journalistiek programma waar soms Kamervragen over gesteld worden”, zegt Slagter. Voor Omroep MAX begint het nieuwe tv-seizoen op maandag 3 september met Tijd voor MAX op Tour. Na Zandvoort doen Martine van Os en Sybrand Niessen tot en met 28 september Leeuwarden, Deventer en Den Bosch aan.