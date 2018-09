Besloten uitvaart Aretha Franklin live te zien

Onder de genodigden zijn Stevie Wonder, die Aretha in haar laatste dagen nog bezocht, en Bill Clinton. Wonder zingt tijdens de dienst, net als onder anderen Faith Hill, Chaka Khan en Jennifer Hudson. Clinton is een van de sprekers, net als Smokey Robinson, Clive Davis en dominee Jesse Jackson, die de Queen of Soul ook een paar dagen voor haar overlijden op 16 augustus bezocht.

Dinsdag en woensdag kan het publiek afscheid nemen van Aretha. De zangeres ligt opgebaard in het Charles H. Wright Museum of African-American History. Donderdag kunnen leden van de kerkgemeenschap die niet in staat zijn naar het museum te komen om afscheid te nemen dat doen bij de New Bethel Baptist Church. In die kerk, waar haar vader jarenlang preekte, maakte Aretha haar debuut als zangeres.

