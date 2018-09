Zo doet miljardair Kylie zaken

Ze telde zelf vijf miljoen neer voor zo’n 0,6 hectare land dat grenst aan haar huis in de Hidden Hills, waardoor ze in totaal 1,2 hectare aan grond had. Haar plannen daarmee waren groots: ze wilde een mooie tuin aanleggen en mogelijk een schuur met paarden.

Maar de realityster die ondertussen ook nog moeder werd, is van gedachten veranderd en verkoopt het land weer. Maar niet voor niets is Kylie Jenner zo rijk geworden; ook op de verkoop van de grond wil ze winst maken. Het staat voor 5,55 miljoen dollar te koop en wordt gepromoot als het ideale stuk grond voor projectontwikkelaars.