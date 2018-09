Zo ziet de Gouden Televizierring 2018 eruit

Het kunstige bouwwerkje van 18-karaats goud kreeg de naam Kantelmomenten. De kunstenaar werkte er maanden aan en stopte er veel symboliek in. „De Gouden Televizierring volgt de weg omhoog. De stuwende beweging met kantelende succesmomenten is in de ring uitgedrukt door een stapeling van asymmetrische vormen.”

Ook heeft Anneke Schat eraan gedacht om ’passie, talent en doorzettingsvermogen die ene programma succesvol maken’ te erbeelden. Dat zijn de ’krachtige pijlvormen die de doorbraak naar de top vormen.’

Wie deze prachtige Gouden Televizier-Ring uiteindelijk om zijn vinger mag schuiven, wordt bekend op 11 oktober. Dan is het Gouden Televizier-Ring Gala in Afas Live. Op de nominatielijst staan ondermeer Flikken Rotterdam, Het geheime dagboek van Hendrik Groen, De Luizenmoeder, Hotel Romantiek, Ilse’s veranda en Penoza. Het publiek kan nog tot 24 september online stemmen op zijn favoriete programma. Vorig jaar won Zondag met Lubach de Gouden Televizier-Ring.