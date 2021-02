’Oplichter’ Thomas Berge verwijderd van datingapp na gebruik echte naam

Er werd namelijk verondersteld dat het om een oplichter ging. „Ik heb een tijd op een datingapp gezeten, maar het probleem is, ze dachten dat ik het niet was”, vertelt Berge in de Shownieuws Podcast. „Ik heb een artiestennaam, dus toen werd ik geblokkeerd elke keer. Toen ben ik ermee gekapt.”

Daarmee is de online zoektocht naar de liefde voor Berge voorbij. „Ik ga daar niet als Thomas Berge op, ik heet in het echt Chiel Ottink.” Hoe hij nu de liefde gaat vinden, is nog niet bekend.