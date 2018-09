Ook Gordon neemt afscheid van Aretha Franklin

„Het was een uurtje vliegen, dus ik dacht: ’F*ck it, dat gebeurt natuurlijk nooit meer”, vertelt hij aan RTL over de kans die hij had om langs de open kist van de Queen of Soul in het Charles H. Wright Museum of African American History in Detroit te lopen om de zangeres een laatste keer te zien en eer te betonen.

En Gordon zou Gordon niet zijn als hij ook aan de andere kant van de oceaan niet op tv weet te komen. Op de Amerikaanse tv laat hij weten dat hij vanuit Nederland komt. Op de Nederlandse tv is te zien hoeveel indruk het gebeuren op hem maakt. „Het is echt heel bijzonder om hier te zijn, in Detroit, de plaats waar ze opgroeide, waar haar kerk is. Haar stem zal nog lang voortklinken op radio en tv. Ze leeft gewoon door, ook in ons hart.”