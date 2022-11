Premium Het beste van De Telegraaf

Filmacteur haalt première eigen film met Gerard en Joke niet Weduwe ziet Gijs de Lange terug op witte doek

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Dit jaar overleed acteur Gijs de Lange op 65-jarige leeftijd. Maandag, bij de première van de film Casa Coco zal hij, voor de laatste keer, nog te zien zijn. Ⓒ ANP./HH

Toen acteur Gijs de Lange meespeelde in de film Casa Coco met Joke Bruijs en Gerard Cox, die vanaf volgende week te zien is, kon hij niet bevroeden dat hijzelf de première niet zou halen. Op 25 mei overleed hij, slechts 65 jaar oud. Een zeldzame ziekte maakte nog sneller dan gevreesd een einde aan zijn leven, waardoor hij op het laatst zelf de regie daarvan in eigen hand moest nemen. Hij deed een laatste interview en hij trouwde op zijn laatste dag: „Ontzettend mooi dat ze dat nog hebben kunnen doen.”