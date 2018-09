Richard Krajicek geeft tennisles aan zieke kinderen

De kinderen worden in het centrum behandeld voor kanker en Richard Krajicek twijfelde geen moment toen hij gevraagd werd voor hen een clinic te verzorgen, vertelt hij aan RTV Utrecht. „Ik vind het sowieso leuk om met kinden te werken en ze enthousiast te maken voor sporten. Dit is nu een stapje verder, want het zijn kinderen die heel ziek zijn en soms weinig energie hebben. Leuk om te kijken of we die kinderen aan het sporten kunnen krijgen.”

Hij vindt het belangrijk de kinderen te enthousiasmeren, niet alleen omdat het leuk is, maar ook omdat sporten een stap is naar weer een zo normaal mogelijk leven. „Ook is het een mooie manier om andere kinderen te ontmoeten, zodat je niet in een isolement terecht komt.”

De 13-jarige Elene vertelt de regionale zender dat ze zijn bezoek geweldig vindt. „Hier is niet altijd alles even leuk. Nu wordt er zoiets leuks georganiseerd. En het heeft te maken met sport, dat vind ik sowieso leuk.”