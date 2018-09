Nieuwe liefde van dj Nicky Romero de ware?

Voor de dj zijn ’vooral dingen die niet worden uitgesproken, maar die je voelt voor elkaar” van levensbelang’. Die zijn voor mij bepalend of iemand de ware kan zijn.” Lisa, die Nicky afgelopen voorjaar via zijn vader leerde kennen, voldoet aan die eisen.

De blondine vergezelde haar geliefde eind april naar New York, toen Nicky optrad in Good Morning America. „Dat was de eerste keer dat ze mee was naar New York”, blikte Nicky dinsdag terug. „Ik realiseer me heel goed dat zoiets niet dagelijks of heel gewoon is.”

Nicky, die eerder een relatie had met sprintster Dafne Schippers, zit deze zomer niet stil. Naast zijn optredens werkt hij hard aan nieuwe muziek, op 7 september verschijnt een nieuw nummer.